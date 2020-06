Alfredo Pedullà, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, è intervenuto sul proprio sito ufficiale per parlare della situazione di Dries Mertens e del suo imminente rinnovo. L’esperto di mercato si è soffermato soprattutto sull’ottima gestione del Napoli, dato che l’Inter ha provato seriamente a soffiare Ciro al popolo azzurro.

LE PAROLE DI PEDULLA’ SU MERTENS

Queste le parole dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “Ora che anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intervistato da Sky, ha parlato di annuncio imminente per Dries Mertens, ci viene in mente quanto svelammo lo scorso 18 maggio in relazione alla svolta-rinnovo del folletto belga. Ci arrivò, quasi in tempo reale, un messaggio di qualche commentatore dell’Inter che sentenziò “un tweet non può scalfire la nostra certezza, fidatevi perché Mertens giocherà nell’Inter”. Balle. Qualcuno lo aveva addirittura mandato all’Inter senza mezzo dubbio, al punto che Dries aveva cercato casa a Milano tramite Lukaku (sic). E’ giusto ma anche banale dire (dopo) che “Mertens ha sempre voluto il Napoli come priorità”, diventa inutile se (prima) Dries era stato mandato all’Inter.

Di sicuro l’Inter ci ha provato, ma il Napoli ha tenuto il controllo della situazione. Esattamente come, a gennaio, ci aveva provato il Chelsea ma con zero margini di riuscita, si era capito subito. L’annuncio (imminente) del Napoli è l’unica cosa che conta, il resto chiacchiere e/o fantasie alle spalle”.

The post Pedullà: “Il rinnovo di Mertens è praticamente ufficiale, ma l’Inter ci ha creduto” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento