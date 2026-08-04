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Pellacani da record, quarto oro nei tuffi agli Europei di Parigi
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Pellacani da record, quarto oro nei tuffi agli Europei di Parigi

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(Adnkronos) – Chiara Pellacani vince il quarto oro agli Europei di Parigi 2026 e firma un’impresa mai riuscita prima nella stessa edizione dei campionati continentali. L’azzurra domina la finale del trampolino dei tre metri. È perfetta: e 358.05 punti ha un vantaggio di 39.35 punti sulla britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo alla russa Nadezhda Trifonova con 312.40 punti. 

Dai tuffi arriva per l’Italia anche un’altra medaglia in una giornata eccezionale. Gli azzurri Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano l’argento d’argento nella piattaforma 10 metri sincro. I due atleti romani, di 18 e 17 anni, chiudono in seconda posizione con un totale di 416.46 punti. Oro a Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, con 443.82 punti. Il bronzo va all’Ucraina di Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda (con 406.05 punti).  

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