domenica, 7 Dicembre , 25

Arrestato per corruzione Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma

(Adnkronos) - È stato arrestato dalla polizia Roberto...

Napoli-Juve 1-0, la diretta del match

(Adnkronos) - Napoli e Juventus in campo oggi...

Elodie si ferma: “Ora stop, torno nel 2027”

(Adnkronos) - "Mi fermo, torno nel 2027". Elodie...

Europei vasca corta: Curtis, Quadarella, Razzetti e Cerasuolo da oro. Oro anche nella staffetta mista 4×50

(Adnkronos) - Valanga di medaglie azzurre agli Europei...
pellegrini-a-verissimo,-la-risposta-a-magnini:-“una-storia-di-6-anni-e-importante”
Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una storia di 6 anni è importante”

Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una storia di 6 anni è importante”

DALL'ITALIA E DAL MONDOPellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: "Una storia di 6 anni è importante"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Se decido di stare 6 anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, per me è importante”. Federica Pellegrini oggi a Verissimo si fa “una risata” quando deve commentare le recenti dichiarazioni di Filippo Magnini. I due ex nuotatori hanno avuto una relazione per 6 anni prima di dividersi e intraprendere strade diverse. Magnini, recente ospite a Belve, ha risposto sminuendo il peso della storia: “Un amore importante? Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”, ha detto Magnini. 

“Per me la storia con Filippo è stata travagliata, con tanti alti e bassi, ma importante. Le sue parole mi fanno sorridere. Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Ma non mi sono fatta domande, mi sono solo fatta una risata. Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia, va bene così: abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie”, dice Pellegrini oggi. 

Il gossip “mi ha anche aiutato molto ad uscire un po’ dal mio sport. Quando si parla di gossip, tutti dicono ‘oddio’… Per un’atleta che pratica uno sport nei primi anni considerato minore, il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e raccontare un aspetto dietro le quinte che non è solo allenamenti e competizione”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.