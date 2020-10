Pellegrini “Amo il nuoto, ma in caso di nuovo lockdown lascio”

ROMA (ITALPRESS) – “Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”. Federica Pellegrini ha le idee chiare e le spalle larghe. Lo racconta in un’intervista al Fatto Quotidiano nella quale ricostruisce anche i giorni precedenti alla scoperta della sua positività al Covid-19. “Avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva”. La campionessa azzurra spiega di aver “pianto tanto” e ammette che “da sportiva” aveva paura di ammalarsi e di doversi “fermare”.

