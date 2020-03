Pellegrini “Se Giochi slittano di un anno, aspetterei”

“Se la pandemia costringesse ad annullare queste Olimpiadi? Una catastrofe. Non oso spingere il pensiero fino a questo punto”. I Giochi Estivi di Tokyo 2020, a causa della diffusione globale del Covid-19, non sono più così certi e Federica Pellegrini, 32 anni il prossimo 5 agosto, sarebbe costretta a ritardare il suo addio definitivo alle competizioni. “Slittassero di un anno, aspetterei – spiega l’olimpionica veneta a ‘La Repubblica’ – Ma oltre neanche voglio pensarci. Perché un anno di attesa quando sei una ragazzina è un conto, a quasi trentadue può cambiare moltissimo. Però non rinuncerei alla mia ultima Olimpiade, non ho figli,

