Con la cerimonia inaugurale ispirata ai Miti del Mare, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’isola di Procida oggi inizia il suo percorso di Capitale della Cultura Italiana 2022.

“La presenza a Procida del Presidente della Repubblica testimonia il valore imprescindibile che ha la Cultura per il Paese e il prestigio di rappresentare l’Italia, per la quale, la Cultura è linfa vitale”, lo afferma Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania.

Buon lavoro a Procida che inaugura oggi la sua orgogliosa sfida esprimendo il forte potenziale dei piccoli comuni. Procida Capitale deve essere, al tempo stesso, una preziosa opportunità di rilancio per l’intero settore turistico campano, fortemente penalizzato negli ultimi anni.

La Campania è una terra ricca di eccellenze paesaggistiche, culturali e artistiche che meritano vetrine di primissimo piano e che contribuiscono a rendere l’Italia un luogo unico”, ha concluso Pellegrino.

L’articolo Pellegrino (Iv): “Buon lavoro a Procida Capitale, orgogliosa sfida e opportunità di rilancio per settore turistico campano” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento