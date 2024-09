Pensieri, desideri o paure? Oggi è la Giornata dei sogni, ecco cosa sono

BOLOGNA – Immagini ed emozioni, a volte talmente reali da sembrare veri: ecco cosa sono i sogni, che ci accompagnano ogni notte (anche se spesso non si ricordano). Oggi, 25 settembre, è la Giornata dei sogni, conosciuto nel mondo come il World dream day. La ricorrenza viene celebrata dal 2012, nell’intento di incoraggiare tutti (persone, aziende e comunità intere) ad agire per realizzare i propri sogni e ciò che desiderano. Il tema dell’edizione di quest’anno è “Sogni per il futuro”, Dreams for the future. Ma i sogni di fatto cosa sono? Da dove derivano? Molto spesso i sogni sono rielaborazioni di un qualcosa di vissuto, o di un ricordo. Altre volte, invece, portano a galla emozioni e paure vissute durante il giorno.

QUANDO SI SOGNA

I sogni proseguono normalmente per tutta la notte. E, anche se a volte può non sembrare, durano spesso molto poco, anche una manciata di secondi. La fase del sonno in cui si sogna più frequentemente è la fase denominata come ‘Rem‘ (Rapid Eye Movement), che arriva circa 60-70 minuti dopo l’addormentamento e poi si verifica ciclicamente ogni 90 minuti durante il sonno. In questa fase gli occhi si muovono perchè l’attività cerebrale è più intensa. Si può sognare per pochi secondi oppure anche per mezz’ora.

IL SIGNIFICATO DEI SOGNI

La scienza non ha ancora scoperto un vero significato (o scopo scientifico) dei sogni. Sicuramente, essendo legati all’attività del cervello (che mentre noi dormiamo non si riposa), i sogni hanno legami con i nostri pensieri o con il nostro vissuto. Con paure, cose che vorremmo si verificassero o cose di cui abbiamo terrore (è il caso degli incubo, che talvolta ci fanno svegliare di soprassalto e magari in lacrime). C’è chi pensa – e succedeva anche nell’antichità- che talvolta i sogni possano essere premonitori. E ci sono anche tutta una serie di simbologie che attribuiscono ai sogni dei significati precisi: sognare di perdere i denti significa guadagnare denaro, così come sognare di morire (per se stessi o per gli altri9 allunga la vita.

DOPO POCHI MINUTI DAL RISVEGLIO, ADDIO SOGNI

I sogni, quasi sempre, vengono dimenticati in un attimo. A volte, al risveglio, l’immagine di quello che si stava sognando c’è ancora, anche se appannata e labile. Ma nel giro di pochi minuti, quando il cervello comincia ad occuparsi di altri pensieri e impulsi, sparisce. Può però capitare che alcuni sogni, più incisivi di altri per emozioni, rimangano impressi. Se volete ricordarveli, la ‘ricetta’ c’è: parlarne subito al risveglio con qualcuno, magari raccontarli. In modo tale da fissare il ricordo nel cervello e poterci poi ragionare sopra.

