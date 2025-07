pensioni-agosto-2025,-cedolino-e-pagamento

(Adnkronos) – Agosto 2025 si avvicina così come la data di pagamento delle pensioni. Pagamento che di solito è previsto sempre il primo giorno bancabile del mese, eccetto quando cade nel weekend o in un giorno festivo. In questo caso, avverrà proprio il primo giorno, il 1° agosto per i titolari di conti correnti postali (o per chi ritira allo sportello delle Poste) e per chi ha scelto l’accredito su conti bancari.

L’Inps ha ricordato che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi fino a mille euro netti. Pertanto, se l’importo che spetta al beneficiario supera questo limite, l’interessato è tenuto a comunicare all’Inps il rapporto finanziario sul quale ottenere il pagamento. La comunicazione può essere effettuata attraverso il sito dell’Istituto utilizzando il servizio ‘Cambiare le coordinate di accredito della pensione’.

Il cedolino Inps della pensione di agosto 2025 è online sul sito dell’Istituto e consultabile dai pensionati. Si può consultare con Spid andando sulla pagina iniziale del portale Inps, cliccando su ‘Tutti i servizi’ per accedere, con codice fiscale e Pin o credenziali Spid, al servizio Cedolino pensione e servizi collegati. Il cedolino della pensione è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.