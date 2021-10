Pensioni, bollette, fisco: i principali provvedimenti della maxi-manovra da 185 articoli

Di Roberto Antonini e Luca Monticelli

ROMA – La bozza della legge di bilancio sul tavolo del Consiglio dei ministri è costituita da 185 articoli. Un provvedimento monstre che riguarda il fisco, il lavoro, le imprese, la riforma degli ammortizzatori, la sanità. Per quanto riguarda le pensioni, tiene l’accordo raggiunto in cabina di regia della maggioranza: nel 2022 ci sarà Quota 102, con 64 anni di età anagrafica e 38 di contributi. Confermata la diminuzione dell’Iva sugli assorbenti e i tamponi non compostabili: si passa dal 22% al 10%. Viene invece rinviato al 1° gennaio 2023 l’ingresso in vigore di plastic tax e sugar tax. Inoltre, la cassa integrazione per i lavoratori Alitalia viene prorogata al 2023.

PENSIONI: QUOTA 102, APE SOCIALE E OPZIONE DONNA

Oltre all’istituzione di Quota 102, viene rinnovata di un anno Opzione donna per chi ha 35 anni di contributi ma sale l’età anagrafica per la pensione. Da 58 anni per le dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome, la finestra scatta a 60 anni per le dipendenti e 61 per le autonome.

Proroga dell’Ape social al 31 dicembre 2022: la novità è che riguarderà altre otto categorie in più, che vanno ad aggiungersi alle quindici esistenti. È quanto si legge nella bozza della legge di bilancio. Salta il vincolo attuale che destinava l’accesso dell’Anticipo pensionistico ai disoccupati che avevano terminato la disoccupazione “da almeno 3 mesi”.

50 MILIONI IN PIÙ A FONDO PARITÀ GENERE SALARIALE

Il finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere sale da 2 a a 52 milioni di euro a decorrere dal 2022. Lo prevede la bozza della legge di bilancio. Inoltre, in via sperimentale per l’anno 2022 è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno. Arriva anche il Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere.

REDDITO DI CITTADINANZA: TAGLI, CONTROLLI E STOP DOPO DUE RIFIUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile del reddito di cittadinanza è “ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal sesto mese di percezione del beneficio”. Lo prevede la bozza della legge di bilancio. La riduzione non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non occupabili, “nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini Isee”. Tra i paletti introdotti dalla manovra i controlli di Inps e Comuni sui requisiti. Inoltre, dopo due rifiuti a offerte di lavoro il sostegno viene sospeso. Per la spesa del reddito di cittadinanza si autorizza un incremento di circa un miliardo all’anno fino al 2029.

DUE MILIARDI CONTRO IL CARO BOLLETTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2022

Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, provvede a ridurre le aliquote degli oneri generali di sistema fino a 2 miliardi, importo trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

FONDO DA 8 MILIARDI PER RIDURRE IRPEF E IRAP

La legge di bilancio prevede un fondo da otto miliardi da ripartire per tagliare il cuneo fiscale e sostenere le buste paga dei lavoratori e l’Irap, senza dare però dettagli sulla ripartizione. Nella bozza si legge: “Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l’utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione: 1) dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive”, sia una “revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo. 2) Dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

SUPERBONUS AL 110% NEL 2023, 70% NEL 2024 E 65% NEL 2025

Il Superbonus viene prorogato al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, poi decalage al 70% per quelle sostenute nel 2024 e del 65% per quelle nel 2025. La detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 anche per le abitazioni unifamiliari e villette purché prime case e con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro annui.

BONUS FACCIATE ESTESO AL 2022 MA CALA AL 60%

Per le spese documentate relative agli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici in ambito storico e residenziale sostenute nell’anno 2022 spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60%, in calo dal precedente 90%.

SANITÀ, NEL 2022 1,8 MILIONI PER ACQUISTO DI VACCINI COVID

Diciannove gli articoli destinati alla sanità nella bozza della legge di bilancio. Si va dall’incremento del Fondo sanitario nazionale alle risorse per vaccini anti SARS-CoV-2, fino al finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 e alla lotta contro i tumori. Ecco le principali misure contenute nel documento:

RISORSE PER VACCINI CONTRO IL COVID-19. All’articolo 82 spazio alle “risorse per vaccini anti SARS-CoV-2”. Nella bozza della legge di bilancio si legge, infatti, che “il fondo è incrementato di 1.850 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’acquisto dei vaccini”.

INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE. L'articolo 79 del documento determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in "124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l'anno 2024". Si legge, inoltre, che "il fondo relativo al concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno