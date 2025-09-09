martedì, 9 Settembre , 25

Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta arancione in 5 regioni

(Adnkronos) - E' allarme maltempo sull'Italia oggi, mercoledì...

Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi

(Adnkronos) - Ripartono gli approfondimenti sull'omicidio di Chiara...

Israele bombarda Hamas a Doha. Trump: “Non succederà più”. Qatar: “E’ terrorismo”

(Adnkronos) - Israele lancia l'operazione 'Giorno del giudizio'...

Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: “Pronto a invadere altri Paesi”

(Adnkronos) - "Non ci fidiamo delle buone intenzioni...
pentagono-frena-le-forniture-all’ucraina,-sempre-meno-armi-per-la-difesa-aerea-di-kiev
Pentagono frena le forniture all’Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev

Pentagono frena le forniture all’Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev

DALL'ITALIA E DAL MONDOPentagono frena le forniture all'Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Troppi pochi Patriot e sempre più raid massicci di Mosca. L’Ucraina affronta ora una crescente carenza di armi per la difesa aerea a causa del rallentamento delle consegne da parte degli Stati Uniti, proprio mentre la Russia intensifica gli attacchi missilistici e con droni. Secondo quanto riferito al Financial Times da funzionari occidentali e ucraini, la decisione del Pentagono di rivedere gli aiuti militari, avviata a giugno, ha causato spedizioni più lente e irregolari, aumentando la pressione sulle scorte di Kiev. “È solo questione di tempo prima che le munizioni finiscano”, ha dichiarato una fonte informata sulle forniture statunitensi. 

Il rallentamento ha riguardato soprattutto i sistemi Patriot, missili Pac-3, Stinger, Hellfire e munizioni per i caccia F-16, lasciando vuoti tra le consegne, poiché la produzione dei nuovi lotti richiede tempo. Sebbene l’Unione Europea abbia avviato forniture dirette e acquisti di armi dagli Stati Uniti per rifornire Kiev, solo una parte del materiale è effettivamente stata consegnata. Intanto Mosca ha lanciato domenica scorsa il più grande attacco aereo dall’inizio della guerra, con 805 droni Shahed e 13 missili balistici e da crociera, causando quattro vittime. 

Secondo il Pentagono, la decisione è legata anche alla necessità di preservare le scorte americane, in un contesto di crescente attenzione alla minaccia cinese. Tuttavia, la Casa Bianca ha negato di “privare Kiev di munizioni vitali” e ha sottolineato che il presidente Donald Trump punta a sostenere l’Ucraina attraverso un meccanismo indiretto: vendere armi agli alleati Nato, che a loro volta possono trasferirle a Kiev. “I Paesi europei devono però fare di più, anche smettendo di acquistare petrolio russo e facendo pressione economica sui finanziatori della guerra”, ha dichiarato un funzionario.  

La situazione si fa più critica in vista dell’autunno e dell’inverno, quando Mosca punta a colpire le infrastrutture energetiche ucraine per indebolire il Paese. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ordinato al Consiglio di Sicurezza nazionale di coordinare l’acquisto urgente di nuovi sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio, con priorità all’intercettazione dei droni Shahed di fabbricazione iraniana: “Abbiamo bisogno di accelerare le forniture e di rafforzare i nostri cieli”, ha dichiarato.  

Un parziale sollievo potrebbe arrivare grazie all’accordo siglato ad agosto tra Trump e gli alleati europei, che consente ai Paesi Nato di acquistare armamenti dagli stock statunitensi per fornirli all’Ucraina. Secondo Zelensky, l’intesa ha già portato ad acquisti per 2 miliardi di dollari, con l’obiettivo di garantire almeno un miliardo di dollari al mese in nuove forniture. Nel frattempo, però, Kiev resta sotto pressione crescente, costretta a consumare le proprie scorte di difesa a un ritmo più veloce di quanto possano essere rimpiazzate.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.