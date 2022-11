Pesce a cascata per tutti. Solo su invito si potrà accedere alla inaugurazione della nuova megagalattica struttura di Peppe Di Napoli.

L’inaugurazione resta ancora un segreto, ma fonti accreditate sono pronte a giurare che la data è stata fissata per domenica 13 novembre alle ore 20.30 in via Pallucci a pianura. Per il momento un solo video pubblicato su Tik Tok, una piccola anteprima di quello che sarà un locale bellissimo e primo in Italia per il tipo di attività svolta.

Ma chi è Peppe di Napoli ormai noto personaggio social, un pescivendolo diventato anche un grande chef, seguitissimo per le sue ricette gustose ed economiche.

La sua ristopescheria, a Pianura alla via San Donato.

Peppe è nato a Napoli 49 anni fa, figlio e nipote di pescivendoli, comincia da ragazzino a lavorare insieme al padre nel mercatino di Soccavo per poi aprire un’attività tutta sua, prima una pescheria e poi una ristopescheria, sempre piena di gente.

Uno dei segreti e la fortuna più grande di Peppe è la figlia Aurora, una ragazza brillante che in prima linea supporta il papà ma più di tutto ama questo lavoro.

L’articolo Peppe Di Napoli inaugura a Pianura la pescheria più grande d’Italia proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento