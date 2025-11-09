domenica, 9 Novembre , 25

Peppe Vessicchio, oggi a Roma i funerali in forma privata

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sarà un addio raccolto, nel silenzio e nell’affetto dei suoi cari, quello al Maestro Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra che ha rappresentato uno dei volti più amati della musica italiana, grazie anche alla sua assidua presenza sul podio del Festival di Sanremo. I funerali si svolgeranno oggi lunedì 10 novembre a Roma, alle ore 15, nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di piazza Sempione, nel quartiere romano dove Vessicchio viveva da anni. 

La famiglia – la moglie Enrica Mormile, la figlia Alessia, la nipote Teresa e le bisnipoti Alice e Caterina – ha chiesto “riserbo” e ha fatto sapere che la cerimonia funebre si svolgerà in forma strettamente privata. 

Peppe Vessicchio, 69 anni, è morto all’ospedale San Camillo di Roma sabato 8 novembre, stroncato da una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Accanto a lui, fino all’ultimo, i suoi affetti più cari. Una vita dedicata alla musica, la sua, vissuta con quella discrezione e quella sensibilità che lo avevano reso un punto di riferimento nel mondo artistico e televisivo. Dietro la bacchetta elegante e il sorriso mite, un musicista capace di attraversare generi e generazioni, lasciando un segno profondo nell’immaginario collettivo. (di Paolo Martini) 

