Peppino Di Capri: “De Laurentiis non vuole mai parlare del Napoli. Io mi sto disinnamorando”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il cantante napoletano Peppino Di Capri, che ha parlato del Napoli. Di seguito le sue parole.

Peppino Di Capri sul Napoli

Le parole di Peppino Di Capri:

“La mia carriera? Fa piacere avere la gente che ti stima, che ti ferma per strada. Il Napoli? Mi stavo un po’ disinnamorando negli ultimi tempi, troppo incostante: però adesso si sta riprendendo ed oggi dobbiamo fare un tifo disperato contro il Sassuolo, abbiamo disperato bisogno di punti. De Laurentiis? Persona squisita e allegra: appena parliamo di calcio, non gli va mai molto di farlo perché ognuno pensa di essere allenatore della squadra e si rabbuia. Sanremo? Ne ho vinti due. Ad oggi non ho sentito un outsider alla Diodato, ieri non ho sentito outsider”.

