Il Mes senza condizioni per le spese sanitarie rappresenta “un tamponamento di una situazione oggi esistente” mentre “serve un respiro piu’ ampio” nel dibattito. A dirlo, intervenendo al convegno ‘Milano Capitali’, il presidente di Consob, Paolo Savona, secondo cui bisogna ripartire con le discussioni per creare uno ‘safe European asset’. Per Savona cio’ che manca in Europa è “un titolo a breve, che blocchi l’interscambio di risparmio all’interno dell’Europa stessa e che eviti che il risparmio si indirizzi verso i ‘treasurè americani”. Per il presidente di Consob un titolo a breve “serve per la crescita, per una ripresa rapida”; anche per questo,

L'articolo Per ​Savona, il Mes "è un tampone" proviene da Notiziedi.

