Per 2 weekend torna Nero Norcia, mostra del tartufo nero pregiato

Il 21-23 febbraio e il 28-2 marzo

Roma, 17 feb. (askanews) – Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici è pronta per la sua 61esima edizione in programma per due weekend, dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo. Un cartellone con tante novità accompagnerà la mostra mercato che torna quest’anno a riempire le vie del centro storico dove si potranno trovare prodotti tipici umbri e di diverse regioni italiane, mentre in Piazza san Benedetto ci saranno stand dedicati al tartufo protagonista dell’evento. Sempre nella piazza sarà presente anche lo stand istituzionale del Comune di Norcia che ospiterà, oltre che la città tedesca di Ottobeuren gemellata da oltre 40 anni, due città italiane con cui sono state avviate nuove collaborazioni, il Comune di Berchidda (Sardegna) e il Comune di Castiglion Fiorentino (Toscana).

Tra le novità di questa edizione di Nero Norcia c’è un’area dedica a bambini e famiglie. Fuori da Porta Ascolana, invece, si conferma lo spazio per prodotti di artigianato, dolciumi e accessori, edilizia e macchinari agricoli in cui saranno presenti Cia Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura.

Inoltre, venerdì 28 febbraio, si terrà il Premio nazionale Ilario Castagner 2025, in ricordo del popolare allenatore cittadino onorario nursino, che sarà conferito ad Alberico ‘Chicco’ Evani, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Saranno premiati inoltre Federico Turriziani, allenatore di origine umbra che si è distinto nel calcio canadese, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Remo Gasperini, giornalista sportivo umbro.