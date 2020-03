Nel 2019 i ricavi del Gruppo A2A sono risultati pari a 7.324 milioni, in aumento del 12,8% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 1.234 milioni (1.231 milioni al 31 dicembre 2018). Al netto delle partite non ricorrenti (39 milioni nel 2018; 42 milioni nel 2019), il margine operativo lordo risulta allineato al 2018. Il risultato operativo netto risulta pari a 687 milioni, in aumento di 99 milioni rispetto al 2018 (588 milioni nel 2018). L’utile netto di pertinenza del Gruppo nel 2019 è risultato pari a 389 milioni (344 milioni nel 2018) in incremento di 45 milioni (+13,1%).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per A2A 2019 positivo, approvato piano 2020-2024 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento