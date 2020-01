Per Barbara Lezzi, “il premier è solo un mediatore”

“Il governo deve ancora trovare una direzione. Ma dico una cosa: se cediamo su ex Ilva, prescrizione e revoca ad Autostrade, allora meglio andare a casa. Sull’ex Ilva non accetto scudi penali. C’è già una legge, mancano solo i decreti attuativi”. È intransigente e non una mezzi termini la senatrice 5 Stelle Barbara Lezzi in un’intervista al Corriere della Sera.

All’ex ministra per il Sud nel governo Conte1 “le parole riformista e progressista” non piacciono perché in una certa misura “si dicevano riformisti anche Berlusconi e Fornero”. Quanto al centrosinistra, “non mi interessa” dice Lezzi, che puntualizza: “Io non sono di destra,

