“Per battere il Covid serve uno sforzo comune”, dice Berlusconi

AGI – Per uscire dalla crisi innescata dal Covid “ci vuole un impegno comune, a prescindere dagli schieramenti politici”. Lo ha sottolineato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, su Raitre.

“Noi siamo fermamente alla opposizione – ha proseguito – ma nel rispetto dei ruoli non ci sono limiti alla nostra disponibilità, purché sia per il bene del Paese in un momento così grave e non per le convenienze politiche di qualcuno”.

E ha aggiunto: “Credo di essere stato il primo a dire che nella emergenza ci si stringe attorno alle istituzioni e si mettono da parte le polemiche politiche facendo quello che il presidente Mattarella ha chiesto di fare già da mesi,

