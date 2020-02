Quello di Wuhan deve essere considerato “a tutti gli effetti un ospedale”. Ed è “un miracolo. Un miracolo cinese”. L’architetto Stefano Boeri non ha dubbi sulla definizione da dare alla struttura costruita in 10 giorni, nella provincia di Hubei, appositamente per ospitare e curare i malati del nuovo coronavirus, oltre che per fare ricerca e analisi. “Anche perché altrimenti non potrebbe svolgere le funzioni per cui è stato costruito”, aggiunge. È stata la velocità con cui è stato realizzato, i lavori sono iniziati il 24 gennaio e la struttura è stata consegnata il 2 febbraio, ad aver sollevato qualche dubbio sulla sua natura.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Boeri l’ospedale di Wuhan fatto in 10 giorni è un “miracolo cinese” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento