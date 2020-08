AGI – Proibire indiscriminatamente i licenziamenti per tutto il 2020 “non èuna buona idea”. Il giudizio èdell’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, che, in un articolo su la Repubblica, invita il governo ad “allinearsi al più presto alle scelte fatte negli altri paesi europei, imponendo il divieto di licenziamento alle sole imprese che fruiscono gratuitamente della cassa integrazione. Vigente il blocco dei licenziamenti per tutte le imprese”, sottolinea l’economista, quelle che vivono una stagione di grande incertezza sul loro futuro e, ancor più, quelle costrette a ridurre i loro volumi di attività, finiscono per congelare le assunzioni e non rinnovare i contratti a tempo determinato alla scadenza”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Boeri, proibire i licenziamenti non è una buona idea proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento