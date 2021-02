Per Bonomi, “Draghi è un patrimonio”

AGI – “Draghi? Ha le qualità che da tempo auspicavo in un politico: una persona seria, competente, autorevole ed efficace”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Ammiravo Draghi anche in tempi non sospetti”, spiega Bonomi sottolineando di averlo sempre considerato “un patrimonio del nostro Paese”.

Al nuovo presidente del Consiglio, Confindustria non chiederà “miliardi” ma “confronto”. “Abbiamo sempre pensato fosse necessario combattere la povertà ma è sotto gli occhi di tutti che il reddito di cittadinanza come strumento per favorire la ricerca di un lavoro ha fallito”.

Secondo il numero uno di Confindustria,

