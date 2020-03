“Il numero dei casi lombardi è stato subito soverchiante” e “fin dall’inizio, va detto, ci sono stati comportamenti pubblici che hanno alimentato il problema nazionale”. Sono due passaggi centrali dell’intervista a la Repubblica del responsabile della Protezione civile Angelo Borrelli. Come nel caso “della comitiva del Lodigiano che il 23 febbraio è andata a Ischia portando il contagio sull’isola”, precisa il dirigente, il quale sostiene anche che per intervenire ad affrontare il virus “la Protezione civile ha bisogno di rapidità” perché “non siamo burocrati, ma come si diceva nel 1915, volontari del Regno che devono godere della fiducia dei governanti e della nazione”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Borrelli i potenziali contagiati sono circa 600 mila proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento