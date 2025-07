“Per cento e mille strade”, omaggio acustico ai 40 anni de «La vita è adesso» di Claudio Baglioni

Mercoledì 9 luglio 2025 – Teatro dei Piccoli, Fuorigrotta (Napoli)

Mercoledì 9 luglio, nello scenario suggestivo del Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta, andrà in scena Per cento e mille strade: uno spettacolo che rende omaggio a La vita è adesso, lo storico album di Claudio Baglioni, in occasione del suo quarantennale.

Un racconto emozionante, in cui parole e musica si intrecciano per ripercorrere la nascita e il significato di uno dei dischi più importanti della musica italiana.

Le canzoni dell’album verranno proposte in una versione acustica curata da Francesco Ruoppolo e Carmelo Lodìco. I racconti e gli aneddoti su come nacque il disco saranno affidati alla voce narrante di Ivan Fedele, autore del libro Per cento e mille strade, da cui lo spettacolo prende il nome. Nel finale, spazio ai grandi classici del cantautore romano, in un momento corale con il pubblico, per trasformare la serata in una vera festa collettiva.

La vita è adesso, pubblicato l’8 giugno 1985, è l’album più venduto nella storia del mercato discografico italiano, con oltre 5 milioni di copie.

BIGLIETTI

• Posto unico: €10 + prevendita

• Acquisto online al link:

https://www.azzurroservice.net/biglietti/per-cento-e-mille-strade/

ALTERNATIVA: BONIFICO (senza costi di prevendita)

È possibile acquistare i biglietti direttamente tramite bonifico bancario, pagando solo €10 a biglietto.

Nella causale specificare:

“Per cento e mille strade 9 luglio” + nominativi delle persone partecipanti.

Inviare la ricevuta via email per ricevere i biglietti.

Dati bonifico:

Progetto Sonora Impresa Sociale srl

IBAN – Banca Intesa Sanpaolo: IT47V0306909606100000136419.