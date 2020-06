AGI – “Dobbiamo approfittare di questa occasione per trasformare i costi in investimenti, ammodernare il Paese, migliorarne l’equità”. In un’intervista a Il Sole 24 Ore Vittorio Colao, il manager incaricato dal premier Conte a guidare la task force di Palazzo Chigi su come affrontare la fase di rilancio post Covid-19, spiega i termini del suo intervento agli Stati generali dell’economia in corso a Villa Pamphilij dicendo che si è trattato di “una vera presentazione a un esecutivo, in questo caso di governo, ma non diverso da quella che sarebbe stata una presentazione a un esecutivo aziendale” e che, soprattutto, “non abbiamo esposto un piano”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Colao, l’Italia si rilancia solo con impresa e lavoro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento