Per Confindustria Emilia la sfida ora è la sicurezza nelle imprese

“Dobbiamo riaprire quando è possibile” ma tenere ferme le imprese “a funzionamento zero è stato un primo grande errore” perché alla ripartenze chi è stato fermo dovrà colmare il gap di adeguamento agli standard di sicurezza. Lo afferma, in un’intervista all’Agi, il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi.

“Quando decideremo di ricominciare ad aprire, anche in modo progressivo e credo che sia la cosa più giusta, – spiega – rischiamo di avere alcune aziende molto preparate perché sono rimaste attive e altre invece rimaste al punto del lockdown: quindi dovranno colmare un gap per forza in work in progress oppure continuare uno stop che può diventare infinito”.

