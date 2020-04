Dopo lo scontro interno alla maggioranza, sul ricorso al fondo Salva-stati Mes, che ha visto i pentastellati accusare il Pd di “mettere in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio”, Giuseppe Conte interviene per frenare le polemiche, spiegando che al momento un dibattito divisivo sul tema è insensato, soprattutto perché le condizionalità, sulle quali al momento infuria il dibattito, non sono ancora note, il che rende ideologico qualsiasi discussione in materia.

L’ultima parola spetta in ogni caso al Parlamento, chiarisce il premier, garantendo che si batterà contro ogni “clausola vessatoria”. Un chiarimento apprezzato da M5s,

L’articolo Per Conte “non ha senso dividere l’Italia sul Mes” proviene da Notiziedi.

