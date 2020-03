Per contrastare l’epidemia in campo anche il calcio storico fiorentino

Anche il Calcio storico fiorentino si impegna nella lotta al coronavirus e tanti fra calcianti ed ex calcianti, dirigenti e appassionati del tradizionale e antichissimo gioco di Firenze sono al lavoro con iniziative di solidarietà e inviti a restare a casa. Come per gli Azzurri, la squadra del quartiere di Santa Croce, che ha diffuso un video messaggio in cui i calcianti, rigorosamente indossando il colore che li contraddistingue, invitano a stare a casa.

“Io resto a casa perché amo Firenze e il Calcio storico”, afferma nel video il calciante Alessio Falciani, come Luigi Ferraro, famoso rugbista e storico azzurro “Io resto a casa.

