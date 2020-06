Per cura e vaccino contro il Covid servono 30 miliardi, dice l’Oms

Servono oltre 30 miliardi di dollari per sviluppare test, vaccini e trattamenti contro il Covid-19. Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità prima di una conferenza dei donatori.

L’iniziativa internazionale lanciata alla fine di aprile dall’Oms e dai suoi partner per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’accesso equo a nuovi sistemi diagnostici, terapie e vaccini contro il nuovo coronavirus richiederà “31,3 miliardi di dollari nei prossimi dodici mesi”, ha dichiarato l’agenzia in una nota.

Tra annunci, giochi in borsa e sperimentazioni, la corsa al vaccino contro il Sars-CoV2 non conosce sosta. Mentre le sperimentazioni dei vari prodotti in tutto il mondo si stanno espandendo e stanno coinvolgendo un numero crescente di Paesi e di pazienti,

