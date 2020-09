Per Descalzi il Covid è un’occasione per cambiare modello di sviluppo

AGI – Dopo la pandemia da Covid 19 il mondo dovrà cambiare il proprio modello di sviluppo. Lo ha detto, l’ad di Eni Claudio Descalzi intervenendo a Il Cortile di Francesco, ad Assisi. “Questo è il luogo adatto per parlare di questi argomenti, della necessità di non lavorare solo per se stessi ma per un reale altruismo, una reale generosità”, ha osservato. “Questo cammino, questo cambiamento dei mercati io lo interpreto come un cambiamento del modello di sviluppo che punti molto di più sul rispetto degli altri, per costruire una civiltà più equilibrata nella quale vengano ridotti i gap tra chi ha e chi non ha”,

