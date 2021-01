AGI – “Quello della maggioranza assoluta è un giochino di Renzi per costruire uno specchietto per le allodole”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “La maggioranza assoluta serve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E quando servirà ce l’avremo”, sottolinea Di Maio in vista del voto di fiducia al governo atteso alle Camere.

“Noi siamo fiduciosi per martedì, ma al momento attuale è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori.

L’articolo Per Di Maio “la maggioranza assoluta è uno specchietto per le allodole” proviene da Notiziedi.

