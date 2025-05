per-eurovision-song-contest-schierati-1.300-agenti-di-polizia

A Basilea si temono atti terroristici e manifestazioni

Basilea, 9 mag. (askanews) – La Svizzera si prepara ad accogliere la prossima settimana, l’Eurovision Song Contest con imponenti misure di sicurezza: a Basilea saranno impiegati più di 1.300 agenti.”Come abbiamo spiegato, la sicurezza è logicamente un tema importante, soprattutto per quanto riguarda la minaccia terroristica, perché questo rischio è considerato ancora elevato in tutta la Svizzera”, ha spiegato Matthias Staehli, co-responsabile delle operazioni di sicurezza precisando che la seconda minaccia alla sicurezza è sicuramente quella legata alle possibili manifestazioni di protesta.I gruppi a sostegno del popolo palestinese hanno programmato di sfilare per la città per chiedere di boicottare Israele.