Per Ghoulam non è mai festa: duro allenamento anche oggi – VIDEO

Il terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha postato sul proprio profilo Instagram il video dell’allenamento in palestra odierno, effettuato presumibilmente tra le mura domestiche. Quello che balza agli occhi, naturalmente, è il duro lavoro anche oggi, in un giorno di festa. Ma occorre bisogna essere sul pezzo e smaltire subito l’eventuale cibo mangiato in questi giorni: alla ripresa Gattuso non farà sconti. La sosta è breve e domenica prossima ci sarà già l’impegno con il Cagliari. “Work, work, work” scrive il terzino algerino che sa di dover lavorare duro per fari trovare pronto alla ripresa. In allegato il video.

Ghoulam, duro allenamento nonostante le vacanze. Il video

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CJRKyP5KMhh/”]

