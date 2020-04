Per gli economisti le risorse per ripartire ci sono, ma basta litigi

Abbandonare le polemiche pretestuose tra Stato e Regioni e con l’Europa o il circolo vizioso “instabilità economica-instabilità politica” avrà conseguenze ancora più drammatiche sull’economia, provata da una recessione economica senza precedenti. Lo scrivono Carlo Bastasin, Lorenzo Bini Smaghi, Marcello Messori, Stefano Micossi, Pier Carlo Padoan, Franco Passacantando, Gianni Toniolo in un’analisi titolata significativamente “Le risorse per ripartire ci sono: subito progetti per il paese, anziché litigi ideologici”, della Luiss.

“L’Italia – fanno notare gli economisti – può disporre di risorse adeguate ad affrontare l’emergenza, impostare il riavvio dell’attività economica e avviare gli investimenti ‘trasformativi’ necessari nel nuovo mondo post-crisi,

