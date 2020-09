AGI – Allarme Greenpeace sul dilagare di incendi in Amazzonia: l’organizzazione ha diffuso nuove immagini realizzate sorvolando le aree colpite, che mostrano come i roghi interessino anche le aree protette.

Mentre la foresta amazzonica continua a bruciare, denuncia Greenpeace in un comunicato, il governo Bolsonaro, dopo aver proposto una moratoria agli incendi e aver inviato l’esercito, lo scorso venerdì ha fatto dietrofront, annunciando la sospensione di tutte le operazioni per combattere la deforestazione in Amazzonia, gli incendi nel Pantanal e nelle altre regioni.

Secondo l’Istituto brasiliano di ricerche spaziali (INPE), in agosto si sono registrati 29.308 incendi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Greenpeace ad agosto in Amazzonia ci sono stati 29 mila incendi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento