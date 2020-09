AGI – Per cogliere fino in fondo le grandi opportunità del Recovery plan è necessario dare vita a un grande patto per l’Italia. E’ l’appello lanciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, secondo il quale “se vogliamo cogliere fino in fondo l’opportunità unica e irripetibile” delle risorse messe a disposizione dall’Europa “occorre avere una visione chiara e buoni progetti ma soprattutto è necessaria la partecipazione del paese”.

“Se vogliamo veramente cogliere questa opportunità dobbiamo costruire un grande processo comune, un patto per l’Italia, è qui c’è un ruolo decisivo dei partiti politici e in particolare del Partito democratico”, ha osservato il ministro.

L’articolo Per Gualtieri il Recovery Plan deve portare a un grande patto per l’Italia proviene da Notiziedi.

