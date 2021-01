Per i ballottaggi in Georgia è stato speso mezzo miliardo di dollari in spot

AGI – Fiumi di denaro sono stati spesi in Georgia in vista dei ballottaggi del prossimo 5 gennaio che decideranno il controllo del Senato americano. Negli ultimi due mesi dall’Election Day del 3 novembre, sono stati investiti 500 milioni di dollari in spot elettorali, secondo gli ultimi dati di AdImpact, con i ballottaggi che hanno monopolizzato tutti gli spazi pubblicitari dello Stato.

I repubblicani hanno speso 271 milioni dollari e i democratici 218, considerando anche gli investimenti esterni alle rispettiva campagne. Le proiezioni vedono un testa a testa tra gli incumbent del Grand Old Party (Gop) David Perdue e Kelly Loeffler e,

