per-i-bambini-e-le-bambine-di-roma-torna-“la-città-in-tasca”

30 agosto-8 settembre la 29esima edizione nel Parco degli Scipioni

Roma, 26 ago. (askanews) – “La Città in tasca”, storica manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma e giunta alla sua 29esima edizione, torna da venerdì 30 agosto a domenica 8 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, laboratori, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da circa trent’anni anni, i tanti visitatori, piccoli e grandi. La Città in Tasca, infatti, è un “evento” in cui i genitori possono condividere con i propri figli il piacere di uno spettacolo, di un gioco, di un laboratorio, di una lettura scelta insieme, per far crescere la cultura in famiglia.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE e inserito nelle buone pratiche culturali della Regione Lazio.

Ogni giorno tanti laboratori espressivi, creativi, dedicati alle arti e all’ambiente, una vera e propria officina delle idee e della manualità, dove si realizzano giochi ed esperimenti imparando a conoscere ed utilizzare i materiali più vari senza limiti all’inventiva. Accompagnati da operatori specializzati e animatori esperti, i bambini potranno scegliere tra i diversi laboratori giornalieri proposti, rendendosi protagonisti del processo di creazione e di realizzazione, vivendo un’esperienza di scoperta e di divertimento.

Tante le attività proposte dalla Scuola di Lingua Inglese per bambini Kids&Us Roma San Giovanni, da Informadarte con La città delle Arti in Gioco alla scoperta di tanti artisti contemporanei, da Scienzaimpresa che accompagnerà i giovanissimi alla conoscenza dell’universo e dei suoi segreti; dall’AMA ROMA S.p.A. che, con Rifiuti in Gioco e Waste Travel 360°, guiderà i bambini alla miglior comprensione dei principi del riciclo e della raccolta differenziata, portandoli con i “visori Oculus” in un tour virtuale dentro gli impianti di trattamento dei rifiuti.

Torna – grazie al Festival della Sostenibilità – il laboratorio della Recycled Car Race, la corsa di auto riciclate a impatto zero e, per la prima volta, tanto sport proposto dalla Palestra Genesi per dedicare attenzione alla salute e al benessere fisico dei più piccoli. Gli operatori di Arciragazzi Roma proporranno giochi di movimento, giochi di gruppo, giochi della tradizione popolare e giochi della tradizione di vari paesi del mondo.

Ogni giorno inoltre una lettura diversa con la Libreria Ponteponente: laboratori di lettura che si propongono di coinvolgere in modo attivo bambini e ragazzi sul piano emotivo e culturale, incoraggiandoli all’ascolto, alla comprensione, dando spazio, colore e immaginazione alla loro fantasia. Racconti, fiabe, libri famosi e opere senza tempo che rappresentano per bambini e ragazzi la possibilità di scoprire nuove forme di linguaggio, stimolare l’espressione dei propri stati d’animo, del mondo interiore fantastico e della loro creatività. Presenti agli appuntamenti autori, rappresentanti di case editrici, illustratrici e libraie che avranno il piacere di far vivere emozioni intense a tutti i piccoli ospiti.

E ancora tanti spettacoli e film che si alterneranno negli spazi allestiti nel Parco. Ogni giorno, si svolgono gratuitamente spettacoli per bambine e bambini, per ragazze e ragazzi, scelti tra le migliori proposte artistiche di livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla promozione dei giovani artisti. La programmazione di performance di spettacolo dal vivo prevede l’alternarsi di diversi generi e tecniche, dai burattini alle marionette, dal circo teatro e clownerie al teatro d’attore. A questa si aggiungono le proiezioni di alcuni tra i migliori film d’essai e d’animazione.

Inaugurano La Città in Tasca Venerdì 30 Agosto alle 19 Sara Cambi con Pois Pois uno spettacolo comico scandito da musica e azioni del personaggio Pois Pois; e alle ore 21 lo spettacolo Il libro della giungla del Gruppo Panta Rei che porta in scena uno spettacolo per tutte le età, una favola sull’umanità e un inno alla differenza. Si concluderà in bellezza, Domenica 8 settembre, alle 19 con Il coro che non c’è… nato dall’unione di alcuni cori liceali romani diretti da Ludovico “Dodo” Versino, che grande successo ha avuto con il video Queencubo, un medley a cappella dei Queen che ha raggiunto in pochi mesi quasi mezzo milione di spettatori tra YouTube e RepubblicaTV e ha portato i ragazzi a esibirsi nella trasmissione Tu Sí Que Vales, sul palco dell’Auditorium Parco della Musica e perfino al Quirinale.

La Città in Tasca, infine, a ottobre diventa “itinerante” e porterà il suo carico di spettacoli, laboratori artistici e giochi di animazione in tre spazi: venerdì 4 ottobre 2024 alla Ludoteca Spazio Insieme, Via Flaminia, 225 (Municipio II); sabato 5 Ottobre presso il Centro Culturale Carpet, Via Luigi Morandi, 9 (Trionfale – Municipio XIV); e domenica 6 Ottobre al Campo dei Miracoli, Via Poggio Verde, 455 (Corviale – Municipio XI).