per-i-cittadini-italiani-questi-politici-sono-peggio-di-loro

ROMA – Anche in queste ore la cronaca politica è incentrata non sui problemi del Paese ma sul duro scontro tra il ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, che da giorni lo attacca sui social e conquista pagine e pagine sui quotidiani e grande spazio sui media per la mancata nomina a consulente del suo Ministero. Il ministro Sangiuliano è stato chiamato oggi a Palazzo Chigi dalla Presidente Meloni per un nuovo chiarimento e il faccia a faccia è durato un’ora e mezza.

Al di là del fatto quotidiano, è interessante soffermarsi e analizzare il rapporto, non facile, tra i rappresentanti politici e i cittadini elettori, fortemente scontenti dell’attuale classe politica. Lo si rileva dall’accurato sondaggio svolto da Swg, secondo il quale quasi metà giudica i politici incompetenti, non in grado di svolgere al meglio la loro alta funzione. Ma vediamo il dettaglio.

Secondo lei, i politici che la rappresentano come sono oggi? Solo il 26% li ritiene più capaci di loro stessi, ‘il 49% meno capaci di me’, mentre il 77% li vorrebbe più capaci. Curiosa poi la classifica sulle principali 4 caratteristiche che dovrebbero avere i rappresentanti del popolo. La competenza si piazza soltanto al sesto posto col 38% dei consensi. Per il 71% il politico valido deve essere vicino alla gente; essere una figura forte (55%); essere sincero (44%); capace di rassicurare (43%); essere simpatico (42%); competente (38%); non straparlare (17%); avere buon senso (16%).

Per quanto riguarda la possibilità di sostituire il proprio leader del cuore con un altro, gli elettori di Fratelli d’Italia sono granitici: per il 36% di loro non c’è nessuno in grado di sostituire Meloni, per il 25% Tajani, il 18% dice Salvini.

Tra i leghisti, invece, il 53% è pronto per Giorgia Meloni, il 17 nessuno e l’11 Tajani. Dentro Forza Italia, il 28% vede bene Meloni come propria leader, il 20 Lupi e, sorpresa, l’11 Giuseppe Conte. Curiosi i risultati anche nel Centrosinistra. Nel Pd di Elly Schlein, il 23% è favorevole a Giuseppe Conte come proprio leader, il 22 nessuno oltre Elly, l’11 Nicola Fratoianni.

Nel Movimento 5 Stelle il 44% non vede nessuno oltre Giuseppe Conte, al 19% va bene Elly Schlein, l’11 Michele Santoro. Nell’Alleanza Verdi Sinistra, il 42% dice sì a Schlein come leader, il 17% pensa a Conte e il 16 nessun altr

L’articolo Per i cittadini italiani questi politici sono peggio di loro proviene da Agenzia Dire.

