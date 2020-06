“Per i finanziamenti Ue servono programmi chiari”, dice Delrio

AGI – “Non è vero” che i soldi dei fondi europei “arriveranno a prescindere. Arriveranno solo se avremo fatto programmi seri. Ci vuole quindi un progetto basato sui dati e non sulle chiacchiere”. A sottolinearlo è il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, in un’intervista al Corriere della sera.

“Noi non siamo freddi sull’idea di darsi una visione per i prossimi venti anni”, ha spiegato Delrio a proposito degli Stati generali dell’economia, “anzi siamo stati noi a sollecitarla, chiedendo progetti di medio e lungo respiro. Anche perché è l’unico modo per intercettare i fondi europei“.

“Non si può sbagliare”,

