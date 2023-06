Per i funerali di Berlusconi Mediaset trasmette il segnale a tutto il mondo

ROMA – La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà in bauliera il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Sono le prime indicazioni per i broadcaster che copriranno mercoledì alle 15 in Duomo le esequie di Silvio Berlusconi diffuse dall’ufficio stampa dell’Arcidiocesi di Milano.

STAND UP ALL’ESTERNO, NO VIDEO OPERATORI ALL’INTERNO

Le emittenti che volessero integrare possono predisporre le postazioni di commento e stand up all’esterno della Cattedrale, nel luogo che la Prefettura indicherà. La celebrazione eucaristica con il rito delle esequie sarà presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Non sono pertanto possibili presenze di video operatori in cattedrale: i broadcaster che desiderassero il segnale sono pregati di comunicarlo entro domani, 13 giugno, alle ore 12.

IN DUOMO UN’AREA DEDICATA AI GIORNALISTI

Gli altri operatori della comunicazione che intendono seguire la celebrazione sono pregati di comunicare quanto prima il proprio nominativo, specificando la testata di appartenenza e il recapito telefonico. Nelle prossime ore, anche in ragione dei posti disponibili, verranno richieste eventuali ulteriori informazioni e verrà comunicata l’eventuale autorizzazione all’ingresso in Duomo.

Gli operatori della comunicazione autorizzati all’ingresso dovranno entrare in Duomo dall’ingresso laterale della Cattedrale (Piazza del Duomo lato Arcivescovado). Agli operatori della comunicazione sarà riservata un’area alla quale saranno accompagnati e da cui, una volta entrati in Duomo, non sarà possibile spostarsi.

LEGGI ANCHE: Berlusconi, ad Arcore il saluto del ‘suo popolo’: “Una grande persona”

LEGGI ANCHE: È morto Silvio Berlusconi: è stato tutto e il suo contrario, angelo e demone

LEGGI ANCHE: Berlusconi, memorabilia online: 2 mila euro per il barolo ‘No Silvio’

L’articolo Per i funerali di Berlusconi Mediaset trasmette il segnale a tutto il mondo proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento