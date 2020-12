AGI – Il 24, il 25, il 26. Il 30 dicembre, l’ultimo dell’anno, il 1 gennaio e il 6 gennaio. Sono giornate cerchiate di rosso per il governo che domenica sera si è riunito per fare una valutazione della situazione epidemiologica. La riunione tra il premier Conte e i capi delegazione si è aggiornata a lunedì, quando ci sarà un confronto con il Comitato tecnico scientifico che insiste sulla necessità di stringere ancor più le maglie. L’ipotesi alla quale si sta lavorando, secondo quanto si apprende, è quella di applicare le misure ora in vigore nella zona rossa e in quella arancione anche per le regioni ‘gialle’ in determinati giorni durante i quali si rischia un maggior assembramento.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per i giorni critici il governo pensa al ‘modello Merkel’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento