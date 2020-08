AGI – Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, intende dimettersi per motivi di salute. Lo riferiscono i media giapponesi. “Shinzo Abe intende dimettersi, perché la sua salute è peggiorata, ed è preoccupato che questa circostanza possa causare problemi” nel governare il Paese: è quanto ha affermato l’emittente nazionale giapponese Nhk, senza citare esplicitamente una fonte.

È da settimane che si fanno via via più insistenti le voci sulle condizioni di salute del primo ministro. A maggior ragione nei giorni scorsi, quando Abe si è recato due volte in ospedale per controlli medici non meglio specificati.

Indiscrezioni da settimane

Prim’ancora che si diffondessero le notizie circa l’intenzione di annunciare le proprie dimissioni,

L’articolo Per i media giapponesi il premier Abe si dimetterà per motivi di salute proviene da Notiziedi.

