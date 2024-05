Per i media slovacchi l’assalitore di Fico è un poeta

ROMA – Sarebbe uno scrittore di 71 anni di nome “Juraj C” il sospetto assalitore del primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, raggiunto nel pomeriggio da colpi d’arma da fuoco mentre era a i Handlova, a meno di duecento chilometri dalla capitale Bratislava.

L’ARMA SAREBBE REGOLARMENTE REGISTRATA

Lo riporta la testata slovacca ‘Markiza‘, sostenendo che l’uomo tratto in arresto dalla polizia in relazione all’attentato è, inoltre, originario di Levice, cittadina a sud distante circa un’ora di macchina da Handlova, e che l’arma presuntamente usata contro il premier sarebbe regolarmente registrata. Ritenendo valido quanto trapelato dai media, alcuni hanno già svolto ricerche sulla vita del presunto attentatore: l’uomo, che avrebbe pubblicato alcune raccolte di poesie, nel 2016 avrebbe lavorato in una agenzia di sicurezza privata.

LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA

La testata aktuality.sk riferisce invece che secondo alcuni testimoni, l’aggressore si sarebbe prima avvicinato a Fico per stringergli la mano, e poi avrebbe aperto il fuoco. Tre le pallottole che lo avrebbero raggiunto, di cui una all’addome e due al braccio. Il premier è stato subito trasportato in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. Euronews riferisce che il primo ministro era cosciente quando è giunto in ospedale.

