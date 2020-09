AGI – Per la prima volta dal 1944 la cerimonia di consegna dei premi Nobel, prevista il 10 dicembre a Stoccolma, è stata annullata. A causa della pandemia di Covid-19 la premiazione sarà virtuale, trasmessa in diretta televisiva, e in assenza dei vincitori. I nomi degli assegnatari dei prestigiosi premi per Medicina, Fisica, Chimica, Letteratura, Pace ed Economia saranno resi noti nelle date previste, tra il 5 e il 12 ottobre, tra Stoccolma e Oslo.

La data della premiazione coincide con il giorno anniversario del fondatore del premio, l’industriale e scienziato Alfred Nobel, inventore della dinamite, deceduto il 10 dicembre 1896.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per i Nobel consegna virtuale, è la prima volta dal 1944 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento