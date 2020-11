AGI – Una campagna massiva di tamponi rapidi: il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, è tornato a ribadire la necessità di effettuare test nelle scuole nel corso di un’audizione presso le Commissioni V e VI riunite del Senato nella giornata di venerdì.

“Per consentire alle scuole di continuare a svolgere, fondamentale per un corretto sviluppo formativo degli alunni e studenti, è fondamentale potenziare i servizi sanitari preposti alla diagnosi veloce dei casi sospetti per mantenere un elevato livello di sicurezza”, ha detto Giannelli, secondo cui inoltre, l’emergenza provocata dal Covid-19 “ha messo in luce le numerose criticità esistenti nel nostro sistema educativo e ha fatto meglio comprendere a tutto il Paese quanto il settore dell’istruzione sia stato penalizzato,

L’articolo Per i presidi è necessaria “una massiccia campagna di tamponi rapidi nelle scuole” proviene da Notiziedi.

