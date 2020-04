Il 97,2% delle imprese italiane ha subito un impatto negativo dall’epidemia di coronavirus, il 43,7% in misura “molto grave”.

Il dato emerge da una seconda indagine sugli effetti della pandemia da Covid-19 per le aziende condotta da Confindustria, cui hanno partecipato 4.420 imprese. In particolare, il 36,5% dei rispondenti, in seguito all’emanazione dei Dpcm del 22 e del 25 marzo, ha dovuto chiudere la propria attività, mentre il 33,8% l’ha chiusa parzialmente. Il 26,4% dei dipendenti totali delle aziende intervistate svolge attualmente la propria attività in smart working, mentre il 43% risulta essere inattivo. Il 53,1% dei dipendenti delle aziende intervistate potrebbe dover ricorrere ad ammortizzatori sociali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per il 43,7% delle imprese italiane il lockdown avrà effetti “molto gravi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento