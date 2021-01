AGI – Una frenata brusca ma attesa, e tutto sommato contenuta: è questo il bilancio finale fotografato dal report 2020 del Centro nazionale trapianti, che mette in fila le cifre dell’attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nell’anno della pandemia.

Come previsto infatti, al conto dei danni del coronavirus vanno aggiunti anche quasi 400 trapianti in meno (in calo del 10% rispetto al 2019), ma i dati complessivi dimostrano una sostanziale tenuta della rete trapiantologica davanti all’onda d’urto dell’emergenza sanitaria. A pesare, inevitabilmente, è stata la saturazione delle terapie intensive, che sono la trincea della lotta al Covid ma anche il luogo in cui avvengono le donazioni di organi e tessuti necessarie ai trapianti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per il Covid 400 trapianti in meno, si dimezzano i nuovi donatori proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento