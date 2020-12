AGI – Il governo britannico insiste e fa pressing su Netflix perchè chiarisca che ‘The Crown’, la popolarissima serie sulla Famiglia reale britannica, porti un’avvertenza per segnalare che è frutto (in buona parte) di fantasia. E’ la seconda volta in poche settimane, dopo che il colosso dello streaming Usa ha già risposto picche.

Stavolta è stato il segretario alla cultura, John Whittingdale, a dire che “sarebbe bene” che Netflix avvertisse i telespettatori che la serie, sebbene ancorata a eventi reali, è una drammatizzazione basata su “speculazioni” attorno fatti storici. “Buona parte (della serie) racconta per esempio le conversazioni tra Sua Maestà la regina (Elisabetta II) e sua sorella,

L’articolo Per il governo britannico Governo la serie ‘The Crown’ sta diventando un problema proviene da Notiziedi.

