Il coronavirus? “Dal punto di vista clinico non esiste più”. E ancora: “Mi viene veramente da ridere. Oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente una nuova ondata per la fine del mese, o per inizio di giugno, e che chissà quanti posti di terapia intensiva c’erano da occupare… In realtà il virus, praticamente, dal punto di vista clinico non esiste piu’”. Lo ha dichiarato Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, a ‘Mezz’ora in piu’ su Raitre.

Il primario rileva che “i tamponi eseguiti attualmente negli ultimi dieci giorni hanno una carica virale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per il primario del San Raffaele, il coronavirus “dal punto di vista clinico non esiste più” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento