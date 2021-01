AGI – Il leader uscente di maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, concorda con i democratici sulla messa in stato di accusa con l’impeachment del presidente Donald Trump per “istigazione all’insurrezione”. Lo riporta il New York Times. McConnell avrebbe detto che ci sono i requisiti per l’impeachment di Trump.

L’articolo Per il repubblicano McConnell l’impeachment a Trump è fondato proviene da Notiziedi.

